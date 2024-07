Multe e T-red fanno ricco il Comune di Moncalieri: più di 2 milioni incassati nei primi 6 mesi dell'anno

Moncalieri sorride, grazie ad un avanzo di bilancio che, arrivati al giro di boa del 2024, consente una manovra e investimenti per circa 2,2 milioni di euro.

Montagna: "Conti in ordine sono una necessità"

In più, l'amministrazione guidata dal sindaco Paolo Montagna ha conservato anche un consistente 'tesoretto' di circa 900 mila euro, soldi che torneranno buoni per eventuali urgenze o per coprire spese impreviste. I conti in ordine sono un vecchio pallino per il primo cittadino, che intende consegnare la città al suo successore nella tarda primavera del 2026 senza ereditare debiti o situazioni pregresse che costringano ad interventi da 'lacrime e sangue', tagliando magari sui servizi o su spese importanti.

Multe e T-red fanno il pieno

A questo positivo risultato hanno contribuito il consistente aumento delle entrate che si è registrato nel primo semestre dell'anno. Aumento determinato in larga parte dai risultati delle multe e dei T-red: una cifra che supera di poco i due milioni di euro. E' vero che poi alla fine la cifra che viene incassata è molto minore, tra ricorsi, pagamenti ridotti per chi risolve la questione nei primi giorni, oltre alla quota di coloro che provano a fare i furbi fino in fondo, ma è certo che se in alcuni casi si tratta di crediti dubbia esigibilità, la cifra resta comunque molto consistente.

In questo modo, il Comune conta di 'parare il colpo' della cosiddetta spending rewiew del Governo, che ha portato ad un taglio dei trasferimenti per le amministrazioni che nella Città del Proclama si concretizza in 192 mila euro per cinque anno, che significano più di un milione di euro nel suo totale.

Come verranno investiti i soldi

Il sindaco Montagna, comunque, assieme alla Giunta ha già individuato le priorità di intervento: “Intendiamo investire mezzo milione per comprare delle case attraverso un bando su cui abbiamo già delle disponibilità da parte del Comune di Torino su corso Trieste”, poi ci saranno 250mila euro che andranno per la manutenzione delle strade e altrettanti per il verde, "che necessita di interventi straordinari, alla luce degli ultimi eventi meteorologici”, visto le piogge che hanno caratterizzato i mesi passati.

Poi sono ancora in programma interventi per la sicurezza in borgo San Pietro, in modo particolare corso Roma, interventi per la la messa in sicurezza e interventi di manutenzione per scuole ed immobili pubblici, oltre a ponti e passerelle e persino 120 mila euro per il piano neve. Negli ultimi anni quasi non si è vista, ma se il prossimo anno dovesse tornare in media con quelli del passato Moncalieri non vuole farsi trovare impreparata.