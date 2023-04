Resta chiusa la ciclabile lungo il Po: "4 milioni di fondi europei per riaprirla"

Resta chiuso, e al momento non si sa ancora per quanto, il Kogin's Club di corso Sicilia. Lo scorso 3 ottobre si è verificato un crollo sulla ciclopedonale sulla sponda destra del Po: il Comune, con un'ordinanza del 18 novembre scorso, ha interdetto il passaggio alle bici e ai pedoni nel tratto tra i ponti Balbis e Isabella.

Per ragioni di sicurezza, è stato imposto anche lo stop all'attività dello storico imbarchino al civico 6. E attualmente non si intravedono spiragli di ripresa, a breve termine, per il Kogin's Club.