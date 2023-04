Settimo Torinese, legalità e lotta alla mafia: i ragazzi incontrano Giancarlo Caselli [FOTO]

Mafia e lotta alla criminalità organizzata: ancora una volta Settimo Torinese si è ritrovata per discutere di temi di strettissima attualità e lo ha fatto coinvolgento l'ex magistrato Giancarlo Caselli.



Ma soprattutto, l'ha fatto chiamando a raccolta presso le sale della biblioteca civica tantissimi ragazzi che hanno aderito con entusiasmo all'iniziativa.



Lo hanno fatto con domande e ascolto attento, ma pure con cartelloni e disegni che hanno esposto durante l'evento, ribadendo il loro "no" alla prepotenza e all'illegalità. Proprio i temi che per un'intera settimana hanno scandito il calendario di Settimo Torinese.