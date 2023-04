Esplosione costò la vita ad un bimbo di 4 anni in strada Bramafame, al via il processo

Fu una tragedia che fece piangere l'Italia intera, non solo Torino. Il 24 agosto 2021 un'esplosione in una palazzina di strada Bramafame costò la vita a un bimbo di quattro anni, Aron Tila.

Tutto rimandato a maggio

Questa mattina al Palazzo di giustizia si è aperto il processo a carico di uno dei due imputati; dopo le prime formalità l'udienza è stata aggiornata a maggio. Lo scoppio fu dovuto a una fuga di gas. Ad essere chiamato in causa, per reati colposi, è Ernesto Pennesi, un vetraio che abitava nella stessa via e si rendeva disponibile a svolgere dei lavori.

Per il secondo imputato, uno zio di Aaron, il procedimento è giunto alla fase dell'udienza preliminare. Un venticinquenne che rimase ferito nell'esplosione, e che restò per mesi ricoverato in ospedale, si è costituito parte civile con l'avvocato Pietro Obert.