Eccellenze in Digitale, ripartono gli incontri di formazione organizzati da Camera di Commercio

Il processo di transizione digitale delle pmi passa dalla formazione “ad personam” sui temi di maggiore attualità. Per questo ripartono gli appuntamenti di Eccellenze in Digitale organizzati dalla Camera di commercio di Torino, che offrono a imprenditori, lavoratori e persone in cerca di occupazione appuntamenti formativi gratuiti per accrescere le proprie competenze digitali. Una vera e propria “palestra” dove allenarsi con continuità e migliorare le strategie di presenza on line.

“Una formula di grande successo che ha portato molti imprenditori da un livello di base ad una gestione autonoma dei principali strumenti digitali a disposizione, con ottimi ritorni senza investimenti particolarmente elevati – spiega Dario Gallina, Presidente della Camera di commercio di Torino. – Proseguiamo quindi anche quest’anno con un intenso programma che ripropone alcuni appuntamenti formativi di base, ma anche alcune masterclass più approfondite ad esempio sui social network o su particolari filiere imprenditoriali”.

Questo il calendario fino all’estate:

Mercoledì 19 aprile - Strumenti e competenze digitali per la tua strategia online

Mercoledì 10 maggio - Il profilo della tua attività su Google

Mercoledì 24 maggio - Fondamentali per creare un sito web

Previste poi tra giugno e luglio altri appuntamenti specialistici:

Masterclass sull’utilizzo di Tik-Tok

Info day sul tema della cyber security

Masterclass sull’e-commerce per le imprese della filiera sport

Masterclass sull’utilizzo di Instagram

Masterclass sull’e-commerce dei marchi del lusso

Masterclass su influencer e nuove metodologie di marketing nel settore turismo.

Si ripeterà la formula molto apprezzata degli incontri on line in orario “pausa pranzo”, dalle 12,30 alle 13,30. Tutti gli incontri sono a partecipazione gratuita.

Successivamente è anche possibile prenotare un appuntamento con una delle tutor digitali, che sempre gratuitamente svolgono un’analisi approfondita della presenza sul web e propongono miglioramenti e successive occasioni formative. Sono state 43 le consulenze fornite nel corso del 2022 in Camera di commercio di Torino.

La nuova edizione di Eccellenze in Digitale realizzata a livello nazionale da Unioncamere prende avvio grazie a un finanziamento di 1,4 milioni di euro di Google.org e consente di usufruire di seminari, sessioni personalizzate e webinar di formazione gratuiti, organizzati dai Punti impresa digitale diffusi in tutte le Camere di commercio.

Da anni, Unioncamere e le Camere di commercio investono nello sviluppo di competenze che consentano alle micro, piccole e medie imprese di rimanere aggiornate e per questo già dal 2013 hanno avviato la partnership con Google per la sensibilizzazione, l’istruzione e il potenziamento della presenza online. Solo nell’edizione 2020-2022, sono state formate più di 43 mila persone con mille seminari organizzati in tutta Italia. Nel solo 2022 a Torino sono stati organizzati 25 incontri formativi con la partecipazione di quasi 1000 persone

Scopo degli incontri formativi, che si succederanno per tutto il 2023 e agli inizi del 2024, è fornire le competenze specifiche affinché l’uso corretto degli strumenti digitali supporti il sistema economico locale a restare competitivo, con particolare attenzione anche alla sicurezza e al contenimento dei costi.

La formazione di Eccellenze in Digitale è poi solo il primo passo per accedere ai numerosi servizi del Punto Impresa Digitale della Camera di commercio di Torino, dai servizi di assessment per valutare il livello di digitalizzazione interno all’impresa (SELFI4.0 e ZOOM4.0) ai successivi servizi come il Digital Mentoring o la partecipazione a bandi.

Tutte le informazioni sul progetto Eccellenze in digitale sono disponibili sul sito della Camera di commercio www.to.camcom.it/eccellenzeindigitale