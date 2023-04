Un privato cittadino può informarsi e usufruire del noleggio furgone giornaliero e cioè quella formula di affitto proposta da una realtà aziendale che offre ai suoi clienti sia contratti a breve termine sia a lungo termine sempre per quanto riguarda appunto il noleggio in questo caso un furgone Ma la stessa cosa potrebbe valere per una macchina o un altro veicolo.

Ricordiamo però che in ogni caso un prodotto cittadino teoricamente potrebbe utilizzare sia l'una che l'altra forma di noleggio non potendo però detrarre fiscalmente l'IVA a differenza di chi ha per lavoro una partita IVA.

In ogni caso risulta una formula conveniente soprattutto tutte quelle persone che non hanno bisogno quotidianamente di un furgone e quindi non avrebbe senso per loro comprarlo di proprietà dovendo spendere tanti soldi all'inizio.

Ma in questo caso lo possono usare solo al momento del bisogno come quando per esempio devono averlo per fare un trasloco da un posto all'altro.

Inoltre teniamo presente che tante tipologie di questo furgone possono essere guidate esattamente come altri veicoli di altre categorie. Inoltre per quanto riguarda il noleggio a breve termine potrebbe anche durare solo un giorno così come nell'esempio di oggi visto che stiamo parlando di noleggio furgone relativo alle 24 Ore.

Sempre per quanto riguarda il furgone ricordiamo che si tratta di un veicolo commerciale che può essere diverso nel senso che ci possono essere varie tipologie sia per quanto riguarda le dotazioni ma anche il marchio che può essere di rappresentanza ma non è detto.

Giusto per fare un esempio possiamo pensare a quei furgoni speciali che vengono messi a disposizione per il noleggio proprio per andare incontro alle esigenze di quelle persone che hanno bisogno per esempio di uno con tanti posti o chi magari ha bisogno di un furgone refrigerante o frigorifero.

In particolare queste ultime sono particolarmente utili per tutte quelle persone che vogliono trasportare merce che dovrà essere gestita con una temperatura perennemente controllata e stabile.

Motivazioni principali per le quali si noleggia un furgone

Sono diverse le motivazioni per le quali si può noleggiare un furgone perché dipende da chi lo richiede a noleggio nel senso che può essere un'azienda che vuole aumentare la flotta di veicoli senza però spendere troppi soldi nell'acquisto e nella manutenzione di altri furgoni perché magari potrebbero non essere sostenibili per il momento economico che sta vivendo.

Ma ci può anche essere il caso di un privato che deve fare dei lavori personali legati alla sua casa anche se di solito tutto è legato al trasloco ma non è detto perché potrebbero esserci anche altri lavori di carico e scarico merci per il quale la macchina non è sufficiente.

Ecco perché un furgone può essere perfetto da noleggiare anche solo per un giorno o per qualche giorno firmando un contratto dove ci sono delle regole e termini di servizio da rispettare e da conoscere prima di iniziare a sperimentare questa formula così innovativa.

Ma l'importante è sempre riferirsi ad esperti validi.