TMS Network (TMSN) emerge come un juggernaut inarrestabile con Dogecoin (DOGE) e Stacks (STX) che non riescono a tenere il passo con l'imminente Q2

Mentre il primo trimestre del 2023 volge al termine, i mercati delle criptovalute hanno visto una rinascita con nuova urgenza e fiducia nei mercati. Le monete tradizionali hanno ottenuto risultati contrastanti nel corso del trimestre, con Stacks (STX) che ha registrato un invidiabile rendimento del 300%, mentre Dogecoin (DOGE) è rimasta indietro, a malapena in verde. Dalla sua nascita, il nuovo exchange decentralizzato TMS Network (TMSN) ha registrato un aumento di valore senza precedenti del 1.400%.

L'ascesa non convenzionale di Dogecoin (DOGE)

Dogecoin (DOGE), un asset digitale nato come un'interpretazione umoristica della criptovaluta, ha trasformato in modo significativo l'ecosistema finanziario. La tecnologia sottostante, spesso messa in ombra dalla sua natura memetica, è la variante di Dogecoin (DOGE) dell'algoritmo di hashing Scrypt. Questo approccio alternativo all'algoritmo SHA-256, ampiamente utilizzato, migliora la sicurezza e riduce il consumo energetico.

La nascita di Dogecoin (DOGE) ha portato a un nuovo tempo di blocco di 1 minuto, una riduzione significativa rispetto ai 10 minuti di Bitcoin. Questa capacità di elaborazione accelerata ha permesso di velocizzare le transazioni sulla catena Dogecoin (DOGE), rispondendo alle esigenze di un mondo sempre più frenetico. Inoltre, l'assenza di un tetto massimo di offerta ha contribuito alla natura inflazionistica di Dogecoin (DOGE), che a sua volta incoraggia la spesa piuttosto che l'accumulo.

Un aspetto degno di nota è il particolare sistema di ricompense di Dogecoin (DOGE). Inizialmente, il protocollo prevedeva ricompense casuali per ogni blocco estratto, promuovendo un'esperienza più coinvolgente per i minatori. Sebbene questo meccanismo sia stato successivamente sostituito da una ricompensa statica, le caratteristiche uniche di Dogecoin (DOGE) hanno indiscutibilmente lasciato un impatto duraturo sul settore delle criptovalute.

Colmare il divario tra blockchain e stack (STX)

Stacks (STX), un altro operatore innovativo nel settore delle criptovalute, ha presentato un protocollo innovativo che consente di costruire applicazioni decentralizzate (dApp) sulla blockchain sicura di Bitcoin. Questa ingegnosa soluzione, denominata "Proof-of-Transfer" (PoX), consente agli sviluppatori di utilizzare la solida infrastruttura di Bitcoin aggirandone i limiti.

Il meccanismo Stacks (STX) PoX sfrutta la potenza del mining di Bitcoin consentendo ai minatori di partecipare alla rete Stacks (STX) utilizzando le proprie risorse computazionali. Di conseguenza, i minatori possono acquisire i token Stacks (STX) senza hardware aggiuntivo, riducendo così la barriera d'ingresso per i potenziali partecipanti. Questo approccio ha favorito una sinergia senza precedenti tra due blockchain distinte, promuovendo l'interoperabilità e spingendo il settore in avanti.

L'ecosistema Stacks (STX) ha anche introdotto un nuovo algoritmo di consenso chiamato "Stacking". Questo meccanismo consente ai titolari di Stacks (STX) di bloccare i propri token per un periodo predeterminato in cambio di ricompense in Bitcoin. Di conseguenza, Stacks (STX) ha incentivato efficacemente l'impegno degli utenti e ha favorito un ambiente sicuro e fiorente per lo sviluppo delle dApp.

Rete TMS (TMSN): Una soluzione di trading unica con caratteristiche innovative

TMS Network (TMSN) si distingue come piattaforma di trading completa che offre una miriade di proposte uniche per i trader nei mercati delle criptovalute, delle azioni, degli FX e dei CFD. Integrando tecnologie all'avanguardia e funzionalità innovative, TMS Network (TMSN) mira a rivoluzionare il panorama del trading.

Uno degli aspetti più notevoli di TMS Network (TMSN) è la sua funzione di social trading. Questa funzionalità consente ai trader principianti di imparare dalle strategie dei trader esperti e di imitare le loro operazioni, favorendo la condivisione delle conoscenze e lo sviluppo delle competenze. I trader esperti, invece, possono monetizzare la loro esperienza condividendo le loro strategie con la comunità.

Le sue proposte distintive, tra cui il social trading e l'attenzione all'educazione, posizionano TMS Network (TMSN) come una piattaforma di trading all'avanguardia che promuove un ambiente di trading solidale, trasparente ed efficiente.

Dopo aver ottenuto oltre 2,5 dollari di liquidità dalla prima fase di prevendita, TMS Network (TMSN) si è affermata come una redditizia opportunità di investimento.

