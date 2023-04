Non solo bolidi: lo stile torinese di Pininfarina oggi sposa anche i mezzi pesanti per i vigneti

Non solo bolidi e macchine di lusso. Pininfarina - orgoglio torinese nel campo del design e dello stile - abbraccia anche i mezzi pesanti utilizzati in agricoltura. Come i trattori. Ma addirittura un trattore particolare (e molto "piemontese"): quello prodotto da New Holland e progettato per essere utilizzato nei vigneti, lungo pendenze dolci, ma impegnative e su superfici ristrette.

Piccoli e compatti Si chiama Straddle Tractor, della Gamma TE6, la tipologia di trattori multifunzione TE6.120N e TE6.150N, appositamente progettati per i vigneti stretti che richiedono macchine con la massima manovrabilità e dimensioni compatte. I trattori saranno disponibili a partire dalla fine del 2023.

Uno stile già premiato

Il design della nuova gamma di trattori scavallanti si ispira allo Straddle Tractor Concept, realizzato da New Holland in collaborazione con lo studio di design italiano Pininfarina e vincitore del Good Design Award e del German Design Award nel 2022. Il trattore Concept presentava un look futuristico ed elegante ispirato alla forma di un calice da Champagne, come omaggio ai viticoltori di eccellenza di regioni come Champagne, Médoc e Borgogna.