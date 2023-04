Pasqua da tutto esaurito a Torino, Lo Russo: "Nostra città viva e attrattiva"

Pasqua da tutto esaurito a Torino. Gli alberghi sono pieni oltre il 90%, con moltissimi ospiti stranieri che hanno già prenotato anche i ristoranti per il pranzo domenicale e il lunedì di Pasquetta.

Dati estremamente positivi, come sottolinea il sindaco Stefano Lo Russo, che aggiunge: "Basta girare la città, per vedere come siamo ripartiti".

"Stiamo investendo moltissimo - ha osservato - fin dall'inizio del nostro mandato, per fare tornare Torino luogo vivo e attrattivo: ci stiamo riuscendo e siamo davvero molto contenti".