Dopo la Fiat, Torino costruisce la sua nuova immagine con l'aiuto dei cittadini

Torino costruisce la sua nuova immagine con l'aiuto dei cittadini e degli stakeholders. Dopo la città industriale, della Fiat e degli Agnelli, il capoluogo piemontese vuole farsi conoscere in Italia e all'estero con un city branding rinnovato. E per idearlo il sindaco Stefano Lo Russo vuole coinvolgere i torinesi. "Vogliamo costruire - ha spiegato il primo cittadino, durante l'illustrazione dei suoi capitoli di bilancio - un percorso condiviso con chi ci vive, ci lavora e la visita. Tramite un istituto di ricerca vogliamo fare un sondaggio che coinvolga i cittadini, chiedendo loro come percepiscono Torino".

Turisti e stakeholders

Una domanda che verrà rivolta anche ai turisti che soggiornano all'ombra della Mole, così come ai diversi stakeholders. Dai protagonisti del mondo del commercio, dell'industria e dell'economia, tutti saranno a chiamati a raccontare cosa pensano di Torino e soprattutto come promuoverla fuori dalla cinta daziaria. L'obiettivo è di raccogliere tutte le informazioni, per poi indire un bando di gara tramite il quale individuare l'agenzia di comunicazione o la realtà che costruirà il nuovo city branding, che sarà presentato ufficialmente nel 2024. "Negli scorsi giorni - ha aggiunto Lo Russo - ci siamo confrontati nuovamente con la Fondazione Bloomberg, che è tornata a Torino: era entusiasta del metodo e ritiene opportuno che Torino costruisca così la nuova immagine". Critico il capogruppo del M5S Andrea Russi: "Esisteva già il brand "Too much of everything" e una campagna di promozione della città: farne una nuova, che costa 70mila euro è uno spreco, dato che l'altra da contratto, poteva essere usata".

Portale georeferenziato

Ma non è l'unica novità in campo comunicativo. Entro fine aprile, come ha spiegato Lo Russo, "presenteremo lo strumento di comunicazione legato al Pnrr e agli altri fondi europei, per spiegare in modo semplice come cambierà Torino". Nello specifico il Comune intende lanciare una piattaforma georeferenziata dove sarà possibile conoscere l'ubicazione degli interventi e anche i progetti di riqualificazione. E i cantieri nel capoluogo, da qua al 2026, saranno moltissimi. L'impatto economico solo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sul capoluogo piemontese è di 936 milioni di euro. Soldi che verranno spesi per riqualificare piscine come la Trecate e la Lombardia, ma anche biblioteche come la Calvino e la Ginzburg, centri civici e il complesso di Torino Esposizioni.

Pannelli informativi con qr code