Nel 2022 Torino maglia nera come città più danneggiata dal maltempo

Torino si impone come l’area metropolitana più danneggiata dal maltempo. Il forte temporale del 30 giugno 2022 a Torino è l’evento atmosferico che ha provocato più problemi ai mezzi assicurati: il 13% del totale dei danni atmosferici dell’anno è riferito a quanto accaduto quel giorno nel capoluogo piemontese. Le altre giornate da dimenticare dal punto di vista climatico sono state il 26 luglio a Milano (8%), l’8 settembre nelle province di Como e Lecco (7%) e il 24 maggio nelle province di Milano e Monza Brianza (6%). Il quadro di quanto accaduto nel 2022 emerge da VertiMovers, l’Osservatorio della compagnia assicurativa digitale Verti sull’andamento della mobilità in Italia, attraverso la raccolta e la rielaborazione dei dati proprietari.

Novembre è stato il mese più nero in Italia relativamente ai furti di auto, con l’11% di quelli denunciati rispetto al totale dell’anno. All’estremo opposto c’è invece agosto, che con il 5,3% si guadagna il primato del mese più sicuro dello scorso anno, contraddicendo altresì l’opinione comune che il mese vacanziero per eccellenza sia quello in cui i male intenzionati sono più attivi. Dal punto di vista geografico, la provincia più danneggiata in termini di auto rubate è quella di Roma, coprendo il 42,2% dei furti denunciati, una frequenza più alta dell’82% rispetto alla media e il costo medio più alto del 47%.