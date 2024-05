Fiamme in via Michele Coppino: un'auto ha preso fuoco ed è stata divorata dall'incendio [VIDEO]

Un'auto ha preso fuoco questa mattina in via Michele Coppino

Attimi di paura, questa mattina, in Borgo Vittoria. In particolare in via Michele Coppino, dove intorno alle 9 una vettura parcheggiata al lato della strada ha improvvisamente preso fuoco, quasi all'angolo con via Roccavione.





[Immagine tratta dal gruppo Facebook di Borgo Vittoria]



Le fiamme si sono in breve tempo levate altissime e sono state visibili anche da una certa distanza. E' scattato l'allarme, tra l'apprensione dei presenti e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Si cerca di ristabilire le condizioni di sicurezza, ma soprattutto di capire la causa e la dinamica che hanno portato al rogo.



La vettura ha riportato danni ingenti.