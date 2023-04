Al Cinema Ambrosio la proiezione di "Klondike" della regista ucraina Maryna Er Gorbach

In ideale prosecuzione della rassegna Rose dell’Est, svoltasi nelle scorse settimane, Ambrosio Cinecafè e AIACE Torino presentano mercoledì 12 aprile , in doppia proiezione – alle ore 18 e alle ore 21 – l’anteprima del pluripremiato Klondike, diretto da Maryna Er Gorbach.

Film non di guerra, ma “antiguerra”, come lo ha definito la stessa regista, Klondike, rappresentante dell’Ucraina agli Oscar 2023, è stato insignito di numerosi riconoscimenti internazionali, tra cui il Premio alla miglior regia per il film straniero al Sundance 2022, l'Ecumenical Jury Prize – Panorama alla 72ª Berlinale, il Fipresci della critica internazionale per la migliore interpretazione femminile al 34° Palm Springs