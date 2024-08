Aida incanta Vienna con la traversata spettacolare del funambolo torinese Andrea Loreni

Il funambolo torinese Andrea Loreni, noto per le sue spettacolari traversate ad alta quota, è uno dei protagonisti della straordinaria produzione di Aida presso l'Opera im Steinbruch di St. Margarethen di Burgenland. Loreni per le 27 repliche cammina su un cavo lungo 90 metri e alto 24 metri, con incredibili effetti pirotecnici sulla schiena nel finale della camminata.

La sua performance è inserita nel finale dell’opera, in uno dei momenti più intensi della storia, quando Radames, che rinchiuso vivo nella cripta del Tempio di Vulcano attende rassegnato la morte, all'improvviso vede Aida: è lì ad attenderlo nella tomba e, dichiarando il suo amore, sceglie di non abbandonarlo e sacrificarsi per coronare in eterno la loro storia d’amore.

"È la prima volta che partecipo a un'opera lirica di livello mondiale, in una location mozzafiato e con cantanti di levatura internazionale. La difficoltà questa volta non sta tanto nei numeri della camminata, quanto nell’elevato numero di repliche. Sarà difficile mantenere lo stesso focus per tutte le repliche. Il rischio è di trasformare il gesto artistico in un gesto meccanico, di scivolare nella vuota ripetizione invece che accedere al rito. Tuttavia, la difficoltà non è l’unico metro di valore di un gesto: il valore può risiedere nella sua armonia, nella sua appropriatezza, nel valore a cui si ispira, nell’obbiettivo a cui tende, o - infine e soprattutto- nel gesto in sé, ossia nella sua Qualità. Questa camminata non è tra le più difficili fatte; ma il suo valore sta nel suo essere un atto di relazione, con gli altri linguaggi artistici e con il pubblico presente, ogni sera più di 4000 persone" ha commentato Loreni.