Conto alla rovescia per To Dream, che porta negozi, cinema, ristoranti e go kart nell'ex area Michelin

Pochi giorni di attesa e poi sarà realtà, a Torino, l'Urban district più grande di tutto il Piemonte. Ma non si tratta solo di un'operazione edilizia con finalità di creare spazio a servizi del terziario: rappresenta la più vasta operazione di rigenerazione urbana del Nord Ovest.



Taglio del nastro, giovedì prossimo (13 aprile alle 10.30, con apertura al pubblico alle 12.30), per To Dream, progetto che punta a dare una nuova vita a un'area di 270mila metri quadrati e che un tempo ospitava - in corso Romania 460, quasi al confine con Settimo Torinese - l'ex area Michelin. Si tratta dell'inaugurazione di una prima parte dell'area, ma sono in programma altre due fasi, con il completamento fissato al 2024.



E la radice con il passato rimarrà solida, visto che nell'area sarà realizzato il nuovo quartier generale di Michelin, ma tutto intorno ci sarà spazio per attività di moda, bellezza, cibo, hotel e intrattenimento. L'obiettivo è di attirare ogni anno oltre 12 milioni di persone, visitatori e potenziali clienti.



Più nel dettaglio, To Dream comprenderà un'offerta di 107 attività, di cui 24 ristoranti, tra marchi molto noti e altri che arrivano in assoluta anteprima per l’Italia. Ma, come detto, non ci sarà solo l'anima commerciale: pronta anche una vasta area per l'intrattenimento, a cominciare da un cinema con 8 sale, ma pure una palestra, numerosi servizi e un hotel a 4 stelle. E per chi ama misurarsi con caschi, tuta e il brivido della velocità, ecco pure la pista da go-kart, una delle più lunghe d’Europa.

La cerimonia di inaugurazaione è programmata per le 10:30 alla presenza del sindaco della Città di Torino, Stefano Lo Russo, il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, l'ad di Romania Sviluppo, Francesco Federico e Marcella Turco, manager dello shopping center To Dream.