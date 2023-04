Moncalieri, ancora una truffa ai danni di anziani: finti tecnici del gas beffano pensionata

Nonostante i tantissimi casi che si sono registrati negli ultimi tempi, nonostante gli inviti delle forze dell'ordine e gli incontri organizzati dai carabinieri per mettere in guardia gli anziani, c'è ancora chi non conosce il motto 'non aprire la porta agli sconosciuti'. E così viene beffato e derubato.

Finti tecnici del gas in azione

L'ultimo episodio di una lunga serie è avvenuto in corso Roma a Moncalieri, pochissimi giorni prima della Pasqua. Stavolta ad entrare in azione sono stati i finti tecnici del gas, riusciti a convincere una pensionata a farli entrare nella sua casa con una scusa.

Poi la storia si è sviluppata in modo simile ad altre occasioni. All'invito fatta alla donna di mettere al sicuro denaro, preziosi e gioielli. per evitare noie che i lavori che ci sarebbero stati di lì a poco, con una scusa hanno convinto l'anziana ad andare a controllare in un'altra stanza e in un battibaleno se la sono data a gambe con il sacchetto che conteneva ori e contanti.

Indagano i carabinieri

Ancora da quantificare il bottino, ma pare che si tratti di qualche migliaio di euro. Sul fatto ora indagano i carabinieri di Moncalieri, che vogliono capire se si tratti di una banda che ha già colpito in zona.