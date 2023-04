Attimi di paura a Nichelino, lite degenera e dalle parole si finisce ai cocci di bottiglia

Sono stati lunghi attimi di paura nella tarda mattina di oggi, martedì 11 aprile, quando nella centralissima piazza Di Vittorio, a pochi metri dal palazzo comunale, la lite tra due persone attorno ai cinquant'anni è degenerata.

Dalle male parole ai cocci di bottiglia

Seduti ad un tavolino di un bar, durante l'orario del pranzo, dalle male parole si è passati ai cocci di bottiglia, forse entrambi erano ubriachi e troppo su di giri, sta di fatto che ad evitare il peggio è intervenuto l'assessore Fiodor Verzola, che in quel momento era nelle vicinanze: frapponendosi tra i due contendenti, ha evitato che lo scontro potesse avere conseguenze tragiche.

Lievemente ferito anche Verzola

Conseguenze che comunque ci sono state per una delle due persone, costretta a ricorrere alle cure mediche per una ferita lacero-contusa alla mano, mentre l'altro è riuscito a fuggire prima dell'arrivo degli agenti di Polizia municipale. Conseguenze pure per Verzola, che ha rimediato qualche graffio e un taglio sul polpastrello di un dito della mano destra.