Torino Sud, ancora un urlo di dolore da parte dei residenti. Una lettrice: "Viviamo assediati dai pusher"

"Siamo assediati". L'estate non placa l'urlo di dolore dei torinesi che vivono nella zona Sud della città. Da Lingotto a Italia 61, passando per Nizza Millefonti e così via.

E se già nei mesi scorsi erano arrivate grida d'allarme proprio da quella fetta di città, le cose non sembrano essere migliorate con il tempo.

"Viviamo sotto assedio"

Una lettrice, che chiede di restare anonima, ci lancia il suo appello: "Sono una cittadina stanca di vedere la mia zona dove sono cresciuta (e sto crescendo i miei figli) assediata da spacciatori, consumatori, gente che si ubriaca nei minimarket che crescono come funghi".

La parte Sud di Torino

I riflettori, ancora una volta, sono accesi sulla parte Sud del capoluogo: "Non se ne può più: la zona di Via Nizza dal Lingotto a piazza Bengasi, compresi parco Maiocco in corso Maroncelli e il parco Italia 61 in via Ventimiglia, è piena di questa gentaglia - dice ancora la lettrice -. Siamo stanchi, c'è un odore di urina in tutte le strade e non per colpa dei cani: è urina umana, è uno schifo! Non si dorme bene, perché disturbano con schiamazzi tutta la notte fino al mattino".