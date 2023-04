Onemic e Silent Bob & Sick Budd ospiti al Flowers Festival

Una data speciale quella di domenica 2 luglio al Flowers Festival giorno in cui due importanti nomi della scena rap nazionale si incontrano per un concerto che è già leggenda: Onemic e Silent Bob & Sick Budd.

Sono passati 7 anni dal loro ultimo concerto insieme e hanno deciso di rifarlo per un’unica ed esclusiva occasione dal vivo Ensi, Raige e Rayden, in una parola Onemic. Dai primi 2000, l’iconico trio ha scritto pagine di storia del rap italiano portando il rap torinese alla ribalta, sia insieme sia da solisti. Barre scritte con attenzione meticolosa, argomenti real capaci di far immedesimare ragazzi della loro generazione e non solo, punchline sempre andate a segno.

Completa il cast dello speciale evento un altro importante sodalizio artistico, tra le novità più autentiche e originali, sia per liriche che per sonorità, della nuova scena urban contemporanea: Silent Bob & Sick Budd, coppia con numeri da capogiro che in questi anni ha saputo disegnare un’identità musicale unica e inconfondibile. Dopo lo straordinario successo virale di “Piano B” e “Piove ancora” che hanno superato oltre 160 milioni di ascolti, lo scorso marzo è uscito “Habitat cielo”, il nuovo disco di inediti che unisce sonorità urban classiche a orizzonti hip hop lo – fi, elementi di blues, indie e melodie, senza dimenticare l’anima black che ha sempre contraddistinto la personale singolarità di Silent Bob.

Per info: www.ticketone.it