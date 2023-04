Con Musica insieme quattro pomeriggi all'insegna dello spettacolo alla Cappella Mandina di Grugliasco

Ora, alla soglia del secondo anno, Musica Insieme si appresta a inaugurare il nuovo programma di proposte culturali per la stagione 2023. Il primo appuntamento è con la rassegna musicale-artistica “La musica racconta… Giovani in Musica”, quattro concerti-aperitivo a ingresso libero, che si terranno presso la Cappella Mandina, in Via Unità d’Italia 34, a Grugliasco.