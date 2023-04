Chiuso il dormitorio di via Traves, Sant'Egidio contro il Comune: "Stop senza preavviso. I clochard tornati in strada"

Ieri ha chiuso il dormitorio di via Traves 15, nato per accogliere i senzatetto durante l'inverno. E la rete della solidarietà si è ritrovata così a fare i conti con settanta posti letto in meno. Per la Comunità di Sant'Egidio lo stop, "senza preavviso", all'attività del punto vicino alla Juventus Stadium ha voluto dire fare i conti con una vera e propria emergenza. Ieri pomeriggio infatti, come spiega la realtà benefica, davanti al centro di accoglienza "La Sosta” della Comunità "erano in tanti a chiedere un posto per dormire". Sia italiani che stranieri, erano una trentina i senzatetto che speravano di trovare un nuovo letto.

Sant'Egidio: "Non predisposta alcuna alternativa per i senzatetto"

"Per la maggior parte delle persone che hanno usufruito del centro di via Traves - spiegano da Sant'Egidio - non è stata predisposta alcuna alternativa al ritorno sulla strada. Anche se la stagione del freddo invernale è finita, purtroppo non finisce l’altra emergenza che è quella di dare se non una casa, almeno un’ospitalità dignitosa per la notte". A Torino sono circa 700 le persone accolte nei dormitori e altrettante quelle dormono per strada.

"A Torino non c'è piano di emergenza casa"

Numeri impressionanti. E chiusa via Traves, la Comunità di Sant'Egidio chiede all'amministrazione Lo Russo una risposta più strutturale. "A Torino - incalzano - non c'è un posto per tutti, non c'è un piano di emergenza casa, non c'è un sistema di accoglienza diffusa. Fare le persone da uno a zero, cioè da avere un posto in dormitorio alla strada, è un messaggio devastante". Da qui la richiesta di superare i grossi siti come quello della periferia nord-ovest in favore di "microaccoglienze diffuse, ospitalità di prima accoglienza, in cui sia possibile prendere in carico le persone".

Rosatelli: "Via Traves chiusa come previsto"

A replicare l'assessore alle Politiche Sociali Jacopo Rosatelli: “La chiusura della struttura di via Traves, come negli anni precedenti, avviene in modo ordinario nei tempi previsti dall’ordinanza del Sindaco per il piano di accoglienza invernale che prevede un apertura tra novembre ed aprile". "Qualunque altra ricostruzione - aggiunge - non è rispondente al vero e, anzi, è irriguardosa nei confronti dell’impegno quotidiano degli operatori che hanno lavorato per l’accoglienza".