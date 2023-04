Torino: a Falchera c’è la “Caccia alle uova”!

C’è un coniglietto, il Coniglio Tamburino, che ha perso tutte le uova, a sta chiedendo a tutti i bambini di aiutarlo a trovarle.

I bambini, i veri protagonisti dell’iniziativa, saranno divisi in squadre.

Sono previsti premi per tutte le squadre vincitrici e una merenda per tutti i bambini partecipanti ma non solo, perché ci saranno tante altre sorprese.

La quota di partecipazione è di 5 euro a bambino con età dai 3 anni in su.

Per informazioni e prenotazioni si può utilizzare Whatsapp al numero 3513776197 oppure Facebook contattando la pagina @QuartiereFalchera

L’evento si è reso possibile grazie alla collaborazione con:

la Circoscrizione 6 della Città di Torino ;

l’ AICS Associazione Italiana Cultura e Sport;

L’A.R.S Associazione Ricreativa Solidale APS , di Via San Domenico, 34 a Torino,

e-mail: associazionearstorino@gmail.com

In caso di maltempo, la manifestazione verrà posticipata in una data da definirsi e che verrà prontamente comunicata attraverso le ns. pagine e i mezzi di informazione che ci seguono.

Per le iscrizioni:

Whatsapp: 351 377 61 97