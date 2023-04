Blitz all'alba nelle case popolari di via Scarsellini: liberati due alloggi occupati

Sgombero all'alba di due alloggi popolari occupati abusivamente in via Scarsellini. A partire da questa mattina alle 7 la Polizia Municipale è impegnata nel complesso ATC di Mirafiori per liberare gli appartamenti, che da oltre due anni erano occupati abusivamente.

Recuperati due alloggi

L'attività era stata programmata all'interno del Comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico. L’intervento è scattato dopo un lungo percorso di mediazione, con l'obiettivo di convincere le famiglie occupanti a lasciare in autonomia le abitazioni. Le operazioni sono ancora in corso e sul posto anche gli uffici dei Servizi Sociali per la ricollocazioni dei minori. Al momento gli alloggi recuperati sono due.

Nel 2023 liberati 19 alloggi occupati

Al termine delle operazioni saranno cambiate le serrature e l’immobile rientrerà nelle disponibilità dell’ Agenzia Territoriale per la Casa. Dall’inizio dell’anno sono già 19 gli alloggi recuperati dalla Polizia Municipale.

OdG della 2 che chiede lo sgombero

Ad inizio aprile la Circoscrizione 2 ha approvato - a prima firma del capogruppo dei Moderati Alessandro Nucera e sottoscritto dal Partito Democratico, Lega, Forza Italia e le due liste civiche Per Torino e La Piazza – un ordine del giorno che chiedeva al Comune e alle altre istituzioni coinvolte di attivare “con effetto immediato ogni strumento legale volto all’avvio delle procedura di sgombero” di tutti gli appartamenti ATC occupati abusivamente. A Torino sono 210 le unità immobiliari che appartengono a questa categoria. Trentasette sono concentrate nella zona di Torino sud, in particolare nei complessi di via Poma, Scarsellini e Salvemini.

Gli esposti di TorinoinMovimento

Ad attivarsi anche per lo sgombero, come spiega la presidente Federica Fulco, il comitato TorinoinMovimento, che a fine ottobre ha presentato due esposti con oltre 200 firme. "La politica - spiega Fulco - diceva che non era possibile: la situazione era nota da anni. Speriamo che ora sia veramente il ripristino della legalità".