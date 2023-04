La notevole crescita del 2240% di TMS Network (TMSN): come si sta lasciando alle spalle i leader della finanza decentralizzata AAVE (AAVE) e Curve Dao (CRV)

TMS Network (TMSN) ha registrato una crescita esplosiva negli ultimi mesi, superando i giganti della finanza decentralizzata (DeFi) AAVE e Curve Dao (CRV) nella capitalizzazione di mercato.

L'impressionante crescita del 2240% di TMS Network (TMSN) ha attirato l'attenzione di investitori e analisti, spingendo a chiedersi cosa distingua questo nuovo arrivato dagli operatori DeFi già affermati.

In questo articolo analizzeremo AAVE (AAVE) e Curve Dao (CRV), le ragioni della fulminea ascesa di TMS Network (TMSN) e le sue conseguenze sul panorama della DeFi.

Aave (AAVE)

Aave (AAVE) è un protocollo di finanza decentralizzata (DeFi) costruito sulla blockchain di Ethereum che consente agli utenti di prendere in prestito e prestare criptovalute senza intermediari. Aave (AAVE) consente agli utenti di guadagnare interessi sui depositi e di prendere in prestito attività con tassi di interesse variabili o stabili.

AAVE, il token nativo del protocollo Aave (AAVE), svolge un ruolo cruciale nella governance della piattaforma e può anche essere utilizzato per pagare le commissioni di transazione e ottenere ricompense.

Nel 2020, Aave (AAVE) ha registrato un'impennata rialzista del mercato e alla fine ha toccato il suo massimo storico di 630 dollari. Tuttavia, a causa dell'attuale stagione invernale della DeFi, AAVE è crollata e attualmente è valutata appena 55 dollari. Nonostante questo calo di valore, è ancora incredibilmente impressionante che

Aave mantiene un valore di mercato complessivo di oltre 782 milioni di dollari! Anche se molti altri progetti sono stati colpiti dai venti gelidi dell'inverno della DeFi, Aave rimane uno dei principali operatori del settore, con servizi ineguagliati da altri.

Guardando al futuro, ci sono diverse previsioni che vedono Aave (AAVE) superare la soglia dei 100 dollari, ma molti ritengono che alla fine del 2023 si verificherà un ritracciamento nella fascia degli 80 dollari.

Curve Dao (CRV)

Curve Dao (CRV) è un protocollo di finanza decentralizzata (DeFi) costruito sulla blockchain di Ethereum che consente di negoziare in modo efficiente e a basso costo le monete stabili.

Il prezzo di Curve DAO si è recentemente consolidato in uno schema stretto, dopo un rally del 17% in aprile. Ciò suggerisce che Curve Dao (CRV) potrebbe presto ripetere questo rialzo, indicando un futuro positivo per l'altcoin. Di conseguenza, gli investitori dovrebbero monitorare attentamente la moneta in cerca di un breakout al rialzo che confermi l'inizio di questo movimento.

Nel primo trimestre del 2023, la piattaforma Curve Dao (CRV) ha registrato 32,9 miliardi di dollari di scambi sulla blockchain di Ethereum. Tuttavia, questo rappresenta solo il 23% dei 132 miliardi di dollari di swap eseguiti su Uniswap nello stesso periodo. Balancer e Sushi hanno eseguito swap per un valore rispettivamente di 5,7 e 3,9 miliardi di dollari.

TMS Network (TMSN)

TMS Network (TMSN) è una piattaforma di trading decentralizzata che opera sulla blockchain di Ethereum e che collega senza soluzione di continuità asset tradizionali ed emergenti per i trader. Uno dei principali punti di forza di TMS Network (TMSN) è la sua capacità di affrontare i problemi critici del mercato, come le commissioni elevate, la manipolazione dei prezzi e i ritardi nelle transazioni.

La funzione di social trading di TMS Network (TMSN) consente agli utenti di connettersi con trader di successo e di copiare le loro strategie. Allo stesso tempo, il processo decisionale informato è facilitato dall'analisi della catena e dai bot di trading.

La sicurezza degli asset e delle transazioni dei trader è garantita anche da misure di sicurezza come la crittografia, i portafogli multi-sig e le verifiche periodiche. Inoltre, l'esclusivo token di TMS Network (TMSN) offre funzioni quali la riduzione dei costi di negoziazione, l'aumento degli incentivi alle puntate e i diritti di voto nella governance.

Il token di TMS Network (TMSN) è attualmente nella seconda fase della sua prevendita e viene scambiato a 0,05 dollari, il che rappresenta un aumento di 100 volte rispetto al prezzo di prevendita iniziale. TMS Network (TMSN) ha inoltre registrato uno sbalorditivo aumento delle entrate complessive del 2240%, mentre il valore del token è aumentato del 963%.

In conclusione, TMS Network (TMSN) è una piattaforma affidabile e facile da usare, con tassi di elaborazione delle transazioni rapidi e caratteristiche eccezionali dei token. È diventata la piattaforma di riferimento per i trader grazie al suo impegno nel proteggere la privacy e la sicurezza degli utenti. Unirsi a TMS Network (TMSN) ora sarebbe il momento perfetto per partecipare al più grande evento del 2023.

