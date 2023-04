Grugliasco, i Pulcini del Collegno Paradiso hanno visitato il Museo del Grande Torino [FOTO]

Sabato 15 aprile, il Museo del Grande Torino di Villa Claretta, a Grugliasco, ha ospitato la squadra di calcio dei Pulcini 2013 del Collegno Paradiso, storica società sportiva collegnese fondata nel lontano 1963 e oggi guidata dal presidente Franco Mesiano. Quasi 30 tra dirigenti, genitori e bambini guidati dai due mister Walter Ciannameo e Lorenzo Leone hanno visitato le sale di villa Claretta, in via La Salle, a Grugliasco, adibita a splendida sede del Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata.

Ad accogliergli, all'ingresso del parco di Villa Claretta, oltre agli appassionati e competenti volontari del Museo, anche l'assessore grugliaschese e granata Raffaele Bianco che ha detto: «Benvenuti piccoli atleti. Qui avrete la fortuna di visitare la storia del Grande Torino. Mettete da parte per un’oretta la vostra fede calcistica perché questa è la storia dello sport e della cultura calcistica. Ringrazio i vostri genitori, la vostra società, i mister e i dirigenti per avervi portato qui in visita al Museo.