Ciak si gira, nella piazza di Profondo Rosso prendono forma le riprese per Lancia Y

Un set nella piazza cinematrografica torinese per eccellenza si fa sempre notare. Succede un lunedì mattina, oggi per la precisione, in piazza Cln. Ma dove il maestro Dario Argento ha ambientato Profondo Rosso, oggi si girava altro.



Transenne, cartelli e mezzi attrezzati per effettuare riprese in movimento. I cartelli svelano l'arcano: si tratta di lavorazioni dedicate a "Lancia Y", uno dei modelli iconici dello storico marchio automobilistico.

Tanti i curiosi che, complice la giornata di sole, si sono goduti la lavorazione seduti a pochi passi dalle statue di Po e Dora, mentre due pattuglie della Polizia municipale garantiva le condizioni di sicurezza per effettuare le rirpese.