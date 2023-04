Riqualificazione del Giardino Sambuy: al via la raccolta fondi per riempire le aiuole

Nel Giardino Sambuy, polmone verde situato davanti alla stazione di Porta Nuova, in piazza Carlo Felice, i fiori potranno tornare a colorare le aiuole come in passato. Il progetto si chiama "SEMINATO" ed è partito dall'associazione culturale Giardino Forbito, che dal 2015 promuove attività ed eventi per rigenerare questo spazio naturale incastonato nella città.

Il giardino per troppo tempo ha versato nel degrado e per questo motivo Giardino Forbito sta provando a riportarlo agli antichi fasti, organizzando mercatini, laboratori di buone pratiche, vivai, bookcrossing. Proprio durante uno di questi eventi, il Mercato della biodiversità Googreen di ieri, l'associazione ha presentato la raccolta fondi che ha preso il via sulla piattaforma online "Rete del dono".

I proventi serviranno a piantare le specie vegetali originarie del giardino, dopo un'analisi delle loro funzioni ecosistemiche. L'architetta paesaggistica Elisa Campra e l'agronoma Laura Stornero hanno studiato l'adattabilità delle specie vegetali autoctone rispetto ai fattori climatici attuali e futuri del luogo, in modo da favorire la biodiversità e la conseguente regolazione dell'impollinazione, consentendo la riproduzione delle piante e l'assorbimento di inquinanti e polveri sottili. Lo scopo è quello di riempire nuovamente le aiuole di fiori e piante, visto che al momento nel Giardino sono presenti solo grandi alberi e in molti tratti di prato manca l'erba.