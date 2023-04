Due guasti lasciano al buio da stanotte Mirafiori Sud

Senza corrente via Onorato Vigliani, via Torrazza e via Monastir (foto di repertorio)

Residenti di Mirafiori Sud senza luce da ieri sera alle 23. Dalla tarda serata di domenica gli abitanti dei palazzi che affacciano su via Onorato Vigliani, via Torrazza e via Monastir si ritrovano senza corrente a causa di “due guasti che hanno interessato la stessa linea di media tensione”. A spiegarlo è Iren, che precisa come i tecnici siano al lavoro da questa notte per risolvere il disagio.

Si tratta di un intervento complesso perché si sono verificati due problemi in contemporanea. Attualmente nell’area della Circoscrizione 2 sono impegnate due squadre: l’obiettivo è riattivare la corrente per le utenze entro la mattinata.