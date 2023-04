Giornate nazionali del diritto allo studio universitario. Le iniziative di Edisu

Tornano le Giornate Nazionali del Diritto allo Studio Universitario promosse da Andisu, l'Associazione nazionale degli Enti per il Diritto allo Studio. Per l'occasione il 19, 20 e 21 aprile anche Edisu Piemonte ha realizzato un calendario di iniziative, incontri e dibattiti per far conoscere i servizi e le opportunità del diritto allo studio in Piemonte.

In tutte e tre le giornate infatti sono previste attività di orientamento e promozione dei servizi di Edisu per gli studenti degli Istituti superiori: saranno realizzati volantinaggi e momenti informativi coinvolgendo i ragazzi e le ragazze all'entrata e uscita da scuola in 26 Istituti superiori tra Torino, Asti, Alessandria, Cuneo, Novara e Vercelli.

Nella giornata di mercoledì 19 aprile alle ore 15 presso la Residenza Campus Lingotto di Torino l’appuntamento è con “Diritto allo Studio: nessuno escluso”, dedicato ai temi di inclusione e resilienza.

Giovedì 20 invece in concomitanza con l'evento nazionale di Roma, con cui è previsto un collegamento in streaming, si svolgerà il convegno “Le opportunità per il diritto allo studio in Piemonte” presso l'Aula Magna dell'Università di Torino alla Cavallerizza Reale.

Tutti i momenti di incontro e dibattito saranno anche trasmessi in diretta streaming sulle pagine social di Edisu Piemonte.

“Le giornate del diritto allo studio universitario sono una importante occasione per raccontare di noi e dell'impegno che quotidianamente mettiamo per offrire servizi di qualità agli studenti e alle studentesse che si rivolgono al nostro Ente. Queste giornate sono anche l'occasione per intercettare un vasto pubblico potenzialmente interessato a usufruire dei servizi di Edisu, che negli ultimi anni abbiamo visto crescere sempre di più” ha dichiarato il presidente di Edisu Piemonte Alessandro Ciro Sciretti.

Il calendario di eventi di Edisu Piemonte per le Giornate nazionali del Diritto allo Studio Universitario

Mercoledì 19 aprile

Ore 7.50- 9.00 e 12.30-14.00: Volantinaggio e attività di orientamento davanti alle scuole secondarie di secondo grado di Alessandria (Istituto Superiore Leonardo Da Vinci; Istituto Comprensivo De Amicis-Manzoni; Istituto Superiore Nervi) e Novara (Liceo delle Scienze Umane ed economico sociale Bellini; Liceo Classico e Linguistico Carlo Alberto, Istituto Professionale di Stato Ravizza; Campus Perrone).

Ore 15.00 -16.00: Convegno “Diritto allo studio. Nessuno escluso” presso la Residenza della Foresteria Lingotto di Torino.

Interverranno il presidente di Edisu Piemonte Alessandro Ciro Sciretti, il presidente della Consulta per le persone in Difficoltà Giovanni Ferrero, il dirigente per le borse di studio di Edisu Piemonte Renato Viola, la direttrice generale di Edisu Piemonte Donatella D’Amico. Porteranno le loro testimonianze gli studenti delle residenze Edisu. Saranno presenti in sala e in collegamento le associazioni “Specialmente tu” e “Maiultimi”

Giovedì 20 aprile

Ore 7.50 - 9.00 e 12.30-14.00: Volantinaggio e attività di orientamento davanti alle scuole secondarie di secondo grado di Torino (Istituto Superiore Carlo Ignazio Giulio, Liceo Regina Margherita, Liceo Classico Alfieri, Liceo Classico D’Azeglio, Liceo Classico Gioberti, Istituto superiore Santone di Santarosa, Liceo Scientifico Galileo Ferraris, IIS Plana, Istituto Boselli, IIS Bosso-Monti) e Vercelli (IIS Lagrangia, Liceo Scientifico Amedeo Avogadro, IIS Lombardi).

Ore 10.00 - 12.30: Convegno “Le opportunità del Diritto allo studio universitario in Piemonte” presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi di Torino alla Cavallerizza Reale.

Interverranno il presidente di Edisu Piemonte Alessandro Ciro Sciretti, il Rettore dell’Università di Torino Stefano Geuna, l’assessora allo Studio del Comune di Torino Carlotta Salerno, il professor Gianluca Piccinini del Politecnico di Torino delegato del Rettore per l’Orientamento, il professor Alessio Ronchi dell’Istituto universitario salesiano di Torino, il direttore del Conservatorio di Torino Francesco Pennarola, la dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale Maria Cecilia Micheletti, la direttrice generale di Edisu Piemonte Donatella D’Amico, il dirigente per le borse di studio di Edisu Piemonte Renato Viola. Parteciperanno anche i ragazzi di ToVision.

Nel corso della mattinata ci sarà anche il collegamento streaming con l’evento nazionale di Andisu a Roma e il saluto del ministro dell’Università Anna Maria Bernini.

Venerdì 21 aprile

Ore 7.50 - 9.00 e 12.30-14.00: Volantinaggio e attività di orientamento davanti alle scuole secondarie di secondo grado di Asti (Scuola secondaria di II grado Quintino Sella, Istituto Statale Augusto Monti, IPSIA Castigliano) e Cuneo (IIS Sebastiano Grandis, ITC FA Bonelli, Liceo Classico Pellico).