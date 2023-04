Plusvalenze: sentenza attesa domani. L'accusa chiede il rinvio per nuovo giudizio, la Juve l'annullamento del -15

Colpo di scena nel giorno in cui avrebbe dovuto arrivare la sentenza definitiva sul -15 inflitto alla Juve per la questione plusvalenze.

Il procuratore Taucer ammette carenza nelle motivazioni

Nel suo intervento il Procuratore generale dello Sport Ugo Taucer, durante il Collegio di Garanzia del Coni sulla penalizzazione inflitta ai bianconeri, ha affermato che le motivazioni dell'accusa erano in qualche modo carenti: "Temo che riguardo all'articolo 4 applicato alla società, sulla carente motivazione riguardo ai punti, un principio di fondatezza delle difese ci sia. Auspico il rinvio alla Corte d'appello federale con rimodulazione della sanzione".

Insomma, una richiesta di rivedere quanto era stato comminato alla Juventus, quasi uno schiaffo al giudice Torsello. Di contro, i legali bianconeri hanno subito richiesto che venga cancellato il -15 che era stato affibbiato lo scorso gennaio, ritenendo la precedente sentenza “sbagliata e da annullare senza rinvio alla corte”.

I legali della Juve: "Applicare il diritto e cancellare il -15"

I legali del pool (Nino Paolantonio, Angelo Clarizia, Maurizio Bellacosa, David Sangiorgio, Flavia Tortorella, Nicola Apa) rivolgendosi al Collegio di Garanzia dello sport hanno fatto notare che "i nostri non sono cavilli. A noi non interessano le polemiche, le dietrologie, le soluzioni politiche, chiediamo l’applicazione serena e rigorosa delle norme di diritto”.

Il verdetto slitta (almeno) a domani

Il verdetto, che in un primo tempo era atteso nella serata, è slittato almeno a domani, dopo che i componenti del Collegio di garanzia hanno lasciato il palazzo del Coni. E' stato subito ricordato come il Collegio abbia 5 giorni di tempo per la decisione, alla luce di quanto avvenuto oggi facile immaginare tempi non brevi.