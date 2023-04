Musk ha ucciso Dogecoin (DOGE) e Shiba Inu (SHIB)? Gli investitori più accorti spostano l'interesse su TMS Network (TMSN) dopo aver visto i massicci guadagni della prevendita a 4,0 milioni di dollari

Qualche settimana fa, le icone di Twitter sui telefoni cellulari si sono trasformate nel meme del doge. Questo ha portato a speculazioni sul fatto che Twitter avrebbe integrato Dogecoin (DOGE) in qualche modo, ma non è mai arrivato un annuncio in merito e l'icona è tornata al suo aspetto precedente. Questa situazione ha portato alla volatilità di Dogecoin (DOGE) e Shiba Inu (SHIB); tuttavia, TMS Network (TMSN) si sta dimostrando forte nella seconda fase della sua prevendita di token con oltre 2,5 milioni di dollari raccolti.

TMS Network (TMSN)

TMS Network (TMSN) è costruito su Ethereum (ETH) e si propone come una piattaforma all-in-one all'avanguardia per il trading di una varietà di asset diversi, dalle azioni tradizionali alle criptovalute. Operando come applicazione decentralizzata (dapp) su Ethereum (ETH), TMS Network (TMSN) consente agli utenti di iniziare immediatamente a fare trading sulla piattaforma senza dover fornire alcun tipo di informazione o credenziale personale. Questo semplifica il processo di iscrizione.

Anche se i derivati delle criptovalute possono essere negoziati su TMS Network (TMSN), la piattaforma si distingue da molte altre borse di criptovalute per il fatto che aiuta gli utenti a gestire il rischio e a evitare di correre rischi selvaggi e inutili senza comprendere la posta in gioco. La quantità di informazioni educative che saranno rese disponibili su TMS Network (TMSN) sarà immensa e comprenderà tutto, da guide scritte per il trading a webinar completi con esperti.

In termini di token TMS Network (TMSN), i possessori dell'asset saranno in grado di guadagnare una quota delle entrate generate dalla piattaforma di trading. Questa utilità di TMS Network (TMSN) è una caratteristica unica nel panorama delle criptovalute, in quanto la maggior parte dei token DeFi è solitamente incentrata sulla semplice governance piuttosto che su un veicolo per la condivisione di entrate reali.

Dogecoin (DOGE)

Recentemente, Elon Musk ha cambiato il logo di Twitter con l'immagine di Dogecoin (DOGE) per scherzo, mantenendo una promessa fatta un anno fa a un altro utente. È possibile che il tempismo di Musk sia legato alla battaglia legale in corso con gli investitori di Dogecoin (DOGE), che lo accusano di gestire uno schema piramidale per gonfiare e sgonfiare il valore della criptovaluta.

Musk, che è anche amministratore delegato di Tesla e SpaceX, spesso twitta o commenta Dogecoin (DOGE), facendo salire o scendere il prezzo a seconda del suo umore. Ad esempio, nel maggio 2022, ha definito Dogecoin (DOGE) "una truffa" al Saturday Night Live, innescando una svendita che ha cancellato miliardi di dollari dal suo valore di mercato.

Questa dipendenza dai capricci di Elon Musk è un grosso problema per Dogecoin (DOGE) e per i suoi investitori. Rende la moneta altamente volatile e imprevedibile e la espone a manipolazioni e frodi. Inoltre, mina la credibilità e la legittimità di Dogecoin (DOGE) come valida alternativa alla valuta fiat o ad altri asset digitali. Anche la rivale Shiba Inu (SHIB) non ha lo stesso problema.

Shiba Inu (SHIB)

Shibarium è una soluzione blockchain di livello 2 per Shiba Inu (SHIB), una popolare criptovaluta meme. Shibarium mira a migliorare la velocità delle transazioni e a ridurre le commissioni di gas della rete Ethereum, su cui gira Shiba Inu (SHIB). Shibarium prevede inoltre di supportare vari progetti e applicazioni nell'ecosistema di Shiba Inu (SHIB), come un metaverso, uno scambio decentralizzato e giochi blockchain.

Shibarium è attualmente in fase di beta testnet, chiamata Puppynet. Puppynet di Shiba Inu (SHIB) ha mostrato una crescita e un'adozione impressionanti da parte della comunità. Al 12 aprile 2023, Puppynet ha raggiunto più di 373.000 indirizzi di portafogli Shiba Inu (SHIB) e oltre 2,5 milioni di transazioni.

Alcuni si aspettano che Shibarium aumenti il prezzo e la popolarità di Shiba Inu (SHIB); tuttavia, questo tipo di monete basate sui meme, tra cui Dogecoin (DOGE), di solito finiscono per essere più che altro mode passeggere. In termini di progetti reali e pratici incentrati sulla creazione di valore per gli utenti di criptovalute, TMS Network (TMSN) sembra essere un'opportunità più credibile per gli investitori.

