Esuberi Vodafone In Piemonte, Pd e M5S chiedono l'intervento della Regione

Quali azioni intende mettere in atto la Giunta regionale per tutelare l'occupazione nelle sedi piemontesi di Vodafone SpA e scongiurare il licenziamento dei lavoratori e delle lavoratrici di Ivrea e Torino? Questo l’interrogativo che Pd e M5S hanno rivolto alla Giunta ai question time.

Vodafone Italia Spa ha avviato, lo scorso 12 aprile, una procedura di licenziamento collettivo per 1003 lavoratori su territorio nazionale. In Piemonte il numero degli esuberi dichiarati è di 118 per la sede di Ivrea e 6 per la sede di Torino.

Attraverso una nota scritta l’assessore al Lavoro Elena Chiorino ha comunicato che in base alle tempistiche previste dalla normativa sui licenziamenti collettivi, la procedura è ancora nella fase sindacale (45 giorni dalla data di attivazione) e che, qualora le parti non riescano a trovare un’intesa, la trattativa proseguirà sul tavolo del Ministero del lavoro per la fase amministrativa successiva (30 giorni dal mancato accordo in sede sindacale). La Regione si è impegnata a seguire da vicino la situazione assicurando che sarà fatto tutto il possibile per arrivare a soluzioni che salvaguardino i livelli occupazionali dei lavoratori coinvolti.

Per i due consiglieri Pd e M5S Alberto Avetta e Sarah Disabato, che hanno posto in aula la questione, è assolutamente necessario percorrere ogni strada che possa scongiurare questi licenziamenti e propongono l’avvio di un tavolo di crisi al quale far sedere i vertici aziendali, le organizzazioni sindacali e anche i sindaci e gli amministratori dei territori coinvolti, dal momento che l'azienda ha confermato la necessità di una profonda trasformazione e modernizzazione del proprio modello operativo per continuare a investire e competere in modo sostenibile.

