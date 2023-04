L'Aerospazio mostra la sua anima pop (e un pezzo della Luna): torna la seconda edizione dello Space Festival [FOTO]

Mentre Elon Musk lancia Starship, il razzo decollato dalla base di SpaceX in Texas (e poi esploso), Torino presenta la seconda edizione dello Space Festival, che si terrà dal 4 al 7 maggio. Il capoluogo torinese, punto di riferimento internazionale nel comparto spaziale, viene nuovamente scelto per raccontare ciò che già gli antichi vedevano con occhi meravigliati: l’universo.

Con l’intento di avvicinare il variegato pubblico al mondo dell’astronomia e dell’esplorazione spaziale, l’evento si avvale della direzione artistica del divulgatore e autore televisivo con lunga esperienza nel settore Marco Berry. Ciò che caratterizza e incuriosisce questa edizione è il linguaggio utilizzato: i termini scientifici verranno comunicati con espressioni accessibili ad ogni età, dai più giovani agli adulti.

Spazio agli esperti

La grande curiosità del pubblico verrà appagata tramite incontri con esperti del settore, con gli astronauti Maurizio Cheli e Paolo Nespoli, con astrofisici e altre figure di spicco di ambito aerospaziale. Molte saranno le location che ospiteranno lo Space Festival: dal Politecnico di Torino al Planetario Infini.To, dalla Cavallerizza Reale alla Pinacoteca Agnelli, dal Cinema Ambrosio all’Aula Magna dell’Università di Torino, per concludere con la Pista500 del Lingotto, l’Aero Club e l’apertura straordinaria dell’Altec, centro di ricerca aerospaziale. Sarà addirittura possibile vedere un frammento di roccia proveniente dalla Luna.

Così l’assessore regionale Andrea Tronzano spiega come con Space Festival si voglia “aumentare la consapevolezza della leadership della Regione Piemonte, per questo è stato indispensabile avere nella direzione artistica il divulgatore e autore televisivo con lunga esperienza nel settore, Marco Berry”. Secondo lo showman televisivo “ciò che caratterizza e incuriosisce questa edizione è il linguaggio utilizzato: i termini scientifici verranno comunicati con espressioni accessibili a tutti, dai più giovani agli adulti, per far sì che il festival possa incuriosire i visitatori senza limiti d’età”.

“La quotidianità dell’uomo – sottolinea invece l’assessore Domenico Carretta – è sempre stata influenzata dallo Spazio: si pensi all’ispirazione avuta nel campo cinematografico, nella letteratura, nell’arte”.

Un Distretto dietro l'evento

Quello dello Space Festival è l'aspetto pop di un Distretto che, a Torino e in Piemonte, prende sempre più forza. Proprio nei giorni scorsi, l'evento dell'Unione Industriali ha fatto il punto sulla portata economica e occupazionale di tutto ciò che succede sopra e sotto l'orbita terrestre, tra aviazione (civile e militare), satelliti, stazioni spaziali ed esplorazione dell'universo.

Non per niente, dietro le quinte dell'evento si muovono anche Unione Industriali di Torino, Amma, Politecnico, ASI- Agenzia spaziale italiana, Distretto Aerospaziale del Piemonte e Api Torino. Ma ci sono anche alcuni colossi del settore come Thales Alenia Space e Altec. E durante il programma prenderanno la parola anche Vincenzo Giorgio, che di Altec è amministratore delegato e Walter Cugno, vicepresidente del dominio esplorazione e scienza di Thales Alenja Space.

Proprio in Altec sarà possibile fare un tour degli stabilimenti di corso Marche, a gruppi di 25 persone e in quattro momenti diversi durante i giorni del Festival. Gratis, come tutti gli altri eventi in calendario.