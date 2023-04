Grugliasco: 87enne investito sulle strisce, ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Rivoli

Due incidenti nella stessa giornata sabato 15 aprile a Grugliasco.

Anziano investito sulle strisce

Il primo alle 9,30 in via Tiziano Lanza all'latezza dell'ingresso del parco culturale Le Serre. Un anziano di 87 anni, M.F. Di Grugliasco, stava attraversando la carreggiata sulle strisce pedonali, aiutato dal suo bastone, quando una Citroen C3 condotta da R.G, un signore di 77 anni di Grugliasco, che stava andando in direzione del centro città, verso via Perotti, lo ha investito urtando la gamba di sostegno del povero anziano che, cadendo a terra, ha battuto la testa prima sulla parte bassa anteriore della C3 e poi a terra.

In prognosi riservata a Rivoli

Si trova ancora in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Rivoli, dopo l'intervento degli agenti della Polizia locale di Grugliasco e dell'ambulanza. Il conducente della Citroen è stato sanzionato per la mancata precedenza sulle strisce pedonali ed è stato appurato dalle forze dell'ordine che rispettava i limiti di velocità. Non è stata trovata, infatti, nessuna traccia di forte frenata.