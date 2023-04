Presidio di protesta degli avvocati di fronte all'Ufficio Immigrazione, Accossato (Luv): "Situazione intollerabile"

Questa mattina l’ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione) ha organizzato un presidio davanti all’Ufficio Immigrazione di corso Verona 4 per denunciare pubblicamente una situazione indecente che si protrae ormai da troppo tempo.

"L’Ufficio Immigrazione di Corso Verona rappresenta il passaggio obbligato per tutte le persone straniere che si trovano a Torino e provincia e che vogliono ottenere o rinnovare un permesso di soggiorno. Quotidianamente si rivolgono agli sportelli di Corso Verona centinaia di persone, tra cui lavoratori e lavoratrici, richiedenti asilo in fuga da guerre e persecuzioni, nuclei familiari con figli minori, persone malate e vulnerabili, minori non accompagnati. Tutte hanno la stessa esigenza: il rilascio e il rinnovo dei loro documenti di soggiorno in Italia", denuncia la Consigliera regionale di Liberi Uguali Verdi Silvana Accossato.

"Da anni chi deve fare richiesta d’asilo o rinnovare il permesso di soggiorno è costretto a code lunghissime, dalle 4 del mattino, con qualsiasi condizione climatica, nella speranza di riuscire a presentare la propria pratica. Non hanno nessuna certezza di riuscire ad entrare quel giorno. Coloro che hanno un lavoro, dipendente o autonomo, perdono giornate intere, con conseguente danno per le attività produttive e per se stessi. I tempi per il rilascio o il rinnovo dei permessi di soggiorno sono lunghissimi. A causa dell’incertezza dei tempi delle varie procedure, e dell’impossibilità di verificare online lo stato della pratica, le persone sono costrette a tornare numerose volte, sempre di persona, solo per poter avere informazioni sullo stato della pratica", ha aggiunto Accossato.

“Come se non bastasse, proprio in questi giorni, con la conversione in legge del decreto Cutro, il Governo Meloni vuole cancellare la protezione speciale e restringere ulteriormente le possibilità di ottenere un documento per le persone arrivate in Italia fuggendo dal loro paese. Diminuire le forme di protezione e di accoglienza per le persone migranti significa avere migliaia di irregolari in più che non potranno vivere e lavorare in modo legale. In poche parole significa non solo non voler risolvere il problema ma significa volerlo aggravare”.

“Noi condividiamo totalmente le ragioni della protesta, ringraziamo l’ASGI per aver sollevato la questione, più volte anche in passato, e ringraziamo le tante associazioni e i molti operatori dell’accoglienza presenti che hanno voluto portare la loro testimonianza nell’arco della mattinata. Presenteremo un Ordine del Giorno su questo tema nel prossimo Consiglio regionale” ha concluso Accossato.

“A Torino le avvocate e gli avvocati di ASGI, insieme ad altre sessanta associazioni ed enti, hanno lanciato nel mese di febbraio un allarme relativamente al malfunzionamento dell’ufficio immigrazione della Questura di Torino, dove il trattamento riservato agli stranieri non è dignitoso”, spiega Alice Ravinale, di professione, avvocata. “ASGI denuncia che le persone sono costrette a stare ore in coda al solo fine di fissare un appuntamento, che ci sono attese di mesi prima di poter procedere alla domanda di permesso di soggiorno o alla richiesta d'asilo, che le domanda vengono poi a loro volta lavorate con tempi non ragionevoli”.



“Hanno ragione – dichiara - I tempi per le domande di permesso di soggiorno sono irragionevolmente lunghi: basti pensare che in Italia ci sono ancora quasi 50.000 persone, poco meno di un quarto di chi presentò domanda, che sono in attesa di conoscere l’esito della loro richiesta di sanatoria, presentata ad agosto 2020. Persone confinate in un limbo ingiusto ed evitabile, se solo l'Italia gestisse seriamente le pratiche”.



“E’ inaccettabile - incalza Ravinale - Per questo oggi eravamo al fianco di ASGI nel presidio di Corso Verona e sempre per questo motivo abbiamo presentato in Consiglio, insieme a Tiziana Ciampolini di Torino Domani, un atto che evidenzia i gravi problemi di funzionamento degli uffici immigrazione di Questura e Prefettura, dovuti anche al ricorso da parte del Ministero a personale precario che a dicembre 2022 non è stato confermato".

"Si fa di tutto per rendere la vita delle persone straniere in Italia impossibile e anzi per punirle per il solo fatto di essere irregolari: il nostro Paese ha un grave problema di razzismo istituzionale", conclude Ravinale.