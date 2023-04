Ius soli e Ius scholae, Chivasso lancia un segnale: cittadinanza onoraria a chi è nato o ha studiato in città

Immigrazione tema romano, ma non solo. Mentre in Parlamento di discute di flussi e di tutele per chi cerca di arrivare in Italia, il Comune di Chivasso ha modificato il suo Statuto introducendo il conferimento della cittadinanza onoraria ai figli di migranti nati nel Comune piemontese o che hanno completato un ciclo di studi. Segnale su Ius Soli e Ius Scholae Si tratta di un’iniziativa simbolica che tende a sensibilizzare il Governo centrale sullo Ius Soli e sullo Ius Scholae. La delibera, con tre votazioni consecutive come previsto in questi casi, è stata approvata dalla maggioranza di centrosinistra dopo essere stata annunciata la scorsa estate dal sindaco Claudio Castello del Pd, all’inizio del suo secondo mandato consecutivo.





"Noi – ha detto il primo cittadino nella seduta del Consiglio Comunale di ieri pomeriggio - non parliamo di “sostituzione etnica”, perché siamo più convinti che sia necessaria la “sostituzione etica” di una classe dirigente che non ci rappresenta. Ed il riferimento allo Ius Soli e allo Ius Scholae nello Statuto della Città di Chivasso dimostra che c’è un’altra Italia rispetto a quella che affronta la questione migratoria sacrificando i diritti di gente disperata in fuga da guerre e miseria". La terra di Khaby Lame, re di TikTok

A Chivasso, la popolazione straniera residente è pari a circa il 10% e al suo interno è annoverato anche il celeberrimo tiktoker Khaby Lame che nei mesi scorsi ha ottenuto la cittadinanza italiana a 22 anni di età, dopo aver completato l’iter previsto dalle leggi italiane.