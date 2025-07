Sopralluoghi dell'assessore Vignale a Druento e Villar Focchiardo

Sono molti i beni di pregio culturale, storico, architettonico posseduti dalla Regione, in particolare nel complesso della Mandria di Venaria. L’Assessore al Patrimonio Gian Luca Vignale si è recato in visita a due di essi, la Bizzarria e la chiesa di San Giuliano, situati nel territorio del Comune di Druento.

In entrambe i casi, accompagnato dal Sindaco di Druento Carlo Vietti, da tecnici della Regione, dal Presidente dell’Ente Parchi Luigi Chiappero, progettisti e tecnici del comune si è discusso delle potenzialità e della valorizzazione di questi edifici.

Il primo, la Bizzarria, è un singolare edificio realizzato nel 1860, utilizzato dai Reali come palazzina per il riposo nel corso delle battute di caccia nel territorio della Mandria. Il nome è quanto mai azzeccato trattandosi di un immobile dalle forme curiose e dal gusto eclettico.

Oggi, purtroppo, l’edificio versa in stato di abbandono e non è accessibile. Grazie al progetto presentato all’Assessore, invece, potrebbe essere riutilizzato in chiave ricettiva, nell’ottica di un punto di pernottamento e ristoro utile per tutto il complesso del Parco della Mandria.

Per quanto riguarda la Chiesa di San Giuliano, struttura ed interni sono in splendide condizioni, qui il sopralluogo è stato indirizzato ad opere di miglioria che potrebbero rendere questo patrimonio religioso e artistico del XII secolo maggiormente accessibili.

Infine, la Certosa di Montebenedetto di Villar Focchiardo, situata nella splendida cornice del Parco delle Alpi Cozie, è un vero tesoro storico del patrimonio piemontese. Nel corso della visita, accompagnato dal commissario dell’Ente di gestione delle Aree Protette Parchi Alpi Cozie, Alberto Valfrè. con la giunta comunale e il sindaco Eugenio Di Gaetano, Fulvia Casale del Gruppo Cartusia e Marianna Pognant di Associazione Ara, è stato possibile ammirare il complesso risalente al XII secolo, riutilizzato oggi con l’impegno della Pro Loco di Villar Focchiardo, Associazione Ara, Gruppo Cartusia, dell’Ente Parco e del Comune che in questo luogo evocativo realizzano eventi, mostre, spettacoli e passeggiate archeologiche. Attività che animano l’area durante l’anno ed, in particolare, d’estate.

“Bizzarria, San Giuliano e Certosa di Montebenedetto sono alcuni degli esempi di gestione ed impegno per il patrimonio regionale. Un patrimonio che comprende dei gioielli architettonici, storici e culturali unici. Alcuni di questi, come la Bizzarria, necessitano importanti interventi che coinvolgano anche gli enti locali e, opportunamente, soggetti privati per la ristrutturazione e gestione. Le potenzialità della Bizzarria sono veramente interessanti e sono certo che possa rappresentare un punto di sviluppo inserito nel quadro del Parco della Mandria. Un vero tesoro per il Piemonte a partire dalla Reggia, il Parco stesso, Borgo Castello e le cascine. Nel caso di San Giuliano e la Certosa di Montebenedetto si tratta di edifici religiosi che sono già ben gestiti, sui quali però la Regione deve continuare a mantenere e, se possibile, aiutare gli enti che li gestiscono a renderli ancora più fruibili e migliorarne la visibilità. L’impegno dell’Assessorato è quello di analizzare il corposo patrimonio regionale per attivare su ogni bene il giusto piano di valorizzazione attraverso interventi propri, in collaborazione con gli enti locali, associazioni e soggetti privati a seconda delle necessità, affinché il patrimonio dei piemontesi sia pienamente fruibile in primis dai piemontesi stessi e secondariamente come motore di sviluppo turistico per il Piemonte” dichiara Gian Luca Vignale, Assessore al Patrimonio.