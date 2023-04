Via Pasteur 15 diventa via Virginia Angela Borrino, medico nella prima metà del '900

Continuano le commemorazioni di donne importanti nella toponomastica di Torino: la strada che fino ad oggi era l'interno 15 di via Luigi Pasteur , al confine col Comune di Collegno, è stata intitolata a Virginia Angela Borrino . Pediatra piemontese nata nel 1880 a Cossato, in provincia di Biella e laureatasi a Torino, fu docente e medico praticante nel capoluogo piemontese oltre a Siena, Sassari e Perugia.

Nel 1955 ricevette l'onorificenza di Commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana per essere stata una delle prime donne a ricoprire il ruolo di direttrice di cattedra e di clinica in Italia, in un ambiente prettamente maschile e maschilista. È ricordata come esempio di ingegno, rigore morale e dedizione totale alla professione medica, in particolar modo nel campo della pediatria, divenuta la sua ragione di vita.