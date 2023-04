Passaporti, Open Day in Questura: presentate 1.872 istanze

Sabato 22 aprile ha avuto luogo la dodicesima apertura nel fine settimana degli Uffici Passaporti, la quarta del 2023. Fortemente voluta al fine di agevolare i cittadini nella presentazione delle istanze di passaporto, l’apertura nel fine settimana degli sportelli dell’Ufficio Passaporti della Questura di piazza Cesare Augusto, 5 e dei Commissariati Sezionali e Distaccati è stata dedicata esclusivamente alla presentazione dell’istanza per il rilascio del passaporto di coloro che non sono riusciti a ottenere un appuntamento sull’Agenda on line.