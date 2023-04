Una serra di marijuana nel capannone abbandonato: trovate 903 piante e 67 kg già raccolti [VIDEO]

A seguito di una perquisizione all’interno di un capannone in disuso, di cui è in corso di accertamento la proprietà, i militari dell’Arma hanno sorpreso i quattro nell’atto di coltivare una piantagione di marijuana organizzata in tre locali comunicanti, adibiti a serra artigianale. La struttura era dotata di lampade, di un sofisticato sistema di ventilazione e di un sistema idraulico per irrigare le piante.