Liberate il potere dei metalli preziosi: Investire in modo sicuro e protetto con gli NFT di Sparklo piuttosto che con Ethereum (ETH) e Cardano (ADA)

Investire in criptovalute è diventata un'opzione redditizia per molti, ed Ethereum (ETH) e Cardano (ADA) sono emerse come scelte popolari tra gli investitori. Tuttavia, l'innovativa piattaforma Sparklo offre un'opportunità di investimento unica che combina metalli preziosi e NFT. Questo articolo analizza i pro e i contro dell'investimento in Sparklo, Ethereum (ETH) e Cardano (ADA).

Ethereum (ETH) accoglie una nuova Stablecoin nel suo ecosistema

La divisione crittografica di Societe Generale, SG Forge, ha lanciato una stablecoin legata all'euro, EUR CoinVertible (EURCV), sulla blockchain di Ethereum (ETH). La mossa di Ethereum (ETH) segna la prima volta che una stablecoin ancorata all'euro viene distribuita su una blockchain pubblica.

La stablecoin di Ethereum (ETH) sarà disponibile esclusivamente per i clienti istituzionali e colmerà il divario tra i mercati dei capitali tradizionali e gli asset digitali. Secondo SG Forge, l'introduzione di EURCV su Ethereum (ETH) è una risposta alla crescente domanda dei clienti di un solido asset di regolamento per le transazioni on-chain e di un mezzo per il finanziamento e il rifinanziamento della liquidità on-chain di Ethereum (ETH).

Cardano (ADA) attrae gli investitori e il prezzo è in rialzo

Secondo un recente rapporto di Messari, Cardano (ADA) ha registrato una crescita sostanziale nel primo trimestre del 2023. La fiorente piattaforma blockchain Cardano (ADA) ha registrato aumenti significativi in varie metriche finanziarie e di ecosistema, tra cui un valore totale bloccato (TVL) quasi triplicato nella finanza decentralizzata (DeFi). L'aumento delle transazioni delle dApp e l'adozione di ulteriori monete stabili nell'ecosistema sono responsabili di questo aumento di Cardano (ADA).

Il rapporto evidenzia i significativi progressi tecnici di Cardano (ADA) in termini di scalabilità e compatibilità con le macchine virtuali (VM). La mainnet di Cardano (ADA) dispone ora di diverse opzioni di scalabilità Layer-2, mentre le sidechain come Milkomeda C1 e la sidechain EVM di IOG sono in fase di sviluppo per aumentare la compatibilità.

Sparklo (SPRK) rivoluziona lo spazio delle criptovalute come progetto di investimento

Sparklo è una nuova piattaforma di investimento che consente agli utenti di investire in NFT frazionati garantiti da metalli preziosi come argento, oro e platino. In questo modo chiunque può investire in queste materie prime preziose, anche se ha bisogno di più risorse per acquistarle a titolo definitivo.

La piattaforma funziona coniando e frazionando un NFT per ogni investimento effettuato su Sparklo. La frazionalizzazione significa che gli investitori possono condividere il valore dei metalli preziosi tra di loro. Se un investitore acquista l'intero NFT, può farsi consegnare il bene reale in un luogo di sua scelta.

Sparklo è la prima piattaforma di investimento di questo tipo, che offre un modo sicuro e protetto di investire in metalli preziosi. La piattaforma ha superato la verifica con Interfi Network e ha bloccato la liquidità per 100 anni, rendendola un'opportunità di investimento affidabile.

La criptovaluta nativa di Sparklo, SPRK, ha il potenziale per diventare un top performer del mercato. La sua prevendita offre agli investitori l'opportunità di beneficiare del rapido aumento di valore con l'espansione del progetto. Grazie alla liquidità bloccata e all'impegno del team nei confronti dei detentori di token, Sparklo è un'opportunità di investimento sicura e promettente. Approfittate di questa opportunità di investire in una criptovaluta di prim'ordine e partecipate alla storia di successo di Sparklo.

