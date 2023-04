Settimo Torinese, un concerto per la Pace nel ricordo anche della lotta partigiana [FOTO]

Concerto per la pace, a Settimo Torinese. Ancora una volta, protagonisti sono i ragazzi dell'istituto Antonio Gramsci, che hanno offerto prova del loro talento proponendo musiche ed esecuzioni impeccabili da un vasto repertorio. In un appuntamento organizzato dall'Anpi in vista delle celebrazioni del 25 aprile.



E' stata la settima volta in cui si è celebrato questo appuntamento, pur con due anni di interruzione. Quindi un evento che si avvia verso il decennale. Ad applaudirli, una platea gremita di pubblico. Tra gli ospiti c'era anche la nipote del partigiano medaglia d'oro, Guerrino Nicoli.



"Ringraziamo l'Anpi perchè questo concerto si conferma una grande occasione di incontro - ha detto Alessandra Girard, assessore comunale alla Scuola del Comune di Settimo - soprattutto ora che ci siao lasciati alle spalle l'emergenza sanitaria. I ragazzi sono bravissimi e danno grande soddisfazione. Democrazia, libertà e resistenza sono tre temi forti, alla base della nostra Costituzione: ultimamente ci siamo resi conto di quanto sia importante difendere questi temi. La storia ci insegna che qualunque risultato raggiunto da un popolo non è detto che sia per sempre. Ed è importante fare memoria e farne tesoro tutti i giorni".