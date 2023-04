Di fronte al massacro della Fiat, TMS Network (TMSN) si erge ad invincibile: XRP (XRP) e Arbitrum (ARB) lasciati nell'ombra di una crescita del 1600%

Nel mondo volatile delle criptovalute, una rete è emersa come chiara vincitrice di fronte alle turbolenze. TMS Network (TMSN) ha registrato un'incredibile crescita del 1600%, lasciando nell'ombra altre valute popolari come XRP e Arbitrum (ARB).

http://tmsnetwork.io/

Questo articolo analizza XRP (XRP), Arbitrum (ARB), i fattori che hanno contribuito al successo di TMS Network (TMSN) e cosa potrebbe significare per il futuro del mercato delle criptovalute.

XRP (XRP)

XRP (XRP) è una criptovaluta sviluppata da Ripple Labs. XRP (XRP) è stata progettata per facilitare le transazioni veloci e sicure tra istituzioni finanziarie e privati in tutto il mondo. A differenza delle valute tradizionali, le transazioni di XRP (XRP) sono elaborate su una rete blockchain decentralizzata, che consente transazioni più rapide ed economiche rispetto ai metodi bancari tradizionali.

Il libro mastro di XRP (XRP) è costruito su un algoritmo di consenso distribuito che consente pagamenti sicuri e in tempo reale. Fornisce un mezzo sicuro e affidabile per trasferire valore, rendendolo un'opzione interessante sia per le istituzioni finanziarie che per i privati. L'asset digitale vanta anche un elevato livello di scalabilità, con la possibilità di elaborare fino a 1500 transazioni al secondo.

XRP (XRP) ha guadagnato popolarità grazie al suo potenziale di rivoluzionare i pagamenti transfrontalieri e le rimesse. L'adozione di XRP (XRP) da parte di diversi istituti finanziari e fornitori di pagamenti ha contribuito alla sua diffusione. Di conseguenza, XRP (XRP) è diventata una delle criptovalute più importanti del mercato, con una capitalizzazione di mercato tra le prime 10 criptovalute a livello globale.

Arbitrum (ARB)

Arbitrum (ARB) si basa su una tecnologia di rollup che consente transazioni più rapide ed economiche, pur mantenendo la sicurezza e la decentralizzazione di Ethereum.

La tecnologia Arbitrum (ARB) funziona raggruppando più transazioni in un unico lotto, che viene poi verificato sulla rete Ethereum. Il processo Arbitrum (ARB) riduce significativamente la quantità di dati che devono essere elaborati sulla catena principale, con conseguente accelerazione dei tempi delle transazioni e riduzione delle commissioni.

La tecnologia rollup di Arbitrum (ARB) lo rende anche più ecologico rispetto ad altre soluzioni Layer-2, in quanto Arbitrum (ARB) riduce il consumo energetico necessario per elaborare le transazioni. Di conseguenza, la tecnologia Arbitrum (ARB) è stata adottata da diversi protocolli DeFi leader del settore e si prevede che altri seguiranno in futuro.

TMS Network (TMSN)

L'obiettivo primario di TMS Network (TMSN) è quello di trasformare il panorama del trading tradizionale eliminando la necessità di intermediari centralizzati, fornendo così ai trader un controllo senza precedenti sui propri asset e sulle operazioni di trading.

TMS Network (TMSN) è pronta a sfidare lo status quo del settore del trading, risolvendo alcuni dei problemi più urgenti che i trader si trovano ad affrontare. Questi includono, ma non si limitano a, i problemi legati alle incongruenze dei prezzi, alle commissioni di trading esorbitanti, alla manipolazione del mercato, alla lentezza delle transazioni e alle esperienze di trading inadeguate. Con la sua architettura decentralizzata e la sua tecnologia innovativa, TMS Network (TMSN) mira a fornire un ambiente di trading sicuro e senza soluzione di continuità che non sia solo conveniente, ma anche trasparente ed efficiente.

Durante la fase iniziale di prevendita, TMS Network (TMSN) è riuscita a raccogliere una quantità significativa di investimenti, a testimonianza del potenziale della piattaforma di sconvolgere il settore del trading. Il successo di TMS Network (TMSN) è proseguito nella seconda fase di prevendita, dove è riuscita a raccogliere un finanziamento di ben 4 milioni di dollari. La crescita delle entrate di TMS Network è stata notevole, con un aumento complessivo del 2240%, a testimonianza dell'elevato interesse degli investitori per l'approccio innovativo della piattaforma al trading.

Inoltre, il valore dei token di TMS Network (TMSN) ha registrato un impressionante aumento del 1600%, dimostrando ulteriormente la crescente popolarità della piattaforma tra gli operatori e gli investitori. Queste cifre impressionanti evidenziano la forte posizione di TMS Network (TMSN) nel settore del trading e il suo potenziale per diventare un attore dominante nell'ecosistema del trading decentralizzato.

http://tmsnetwork.io/

Per saperne di più su TMS Network (TMSN), consultate i seguenti link:

Presale: https://presale.tmsnetwork.io

Whitepaper: https://tmsnetwork.io/whitepaper.pdf

Website: https://tmsnetwork.io

Telegram: https://t.me/tmsnetworkio