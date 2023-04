Il Piemonte è una regione di nerd? Sì, ma solo grazie al mondo delle imprese. Male scuola e settore pubblico

Il Piemonte si scopre regione tecnologica. Quasi "nerd", a livello di ribalta digitale, anche se il "merito" è (quasi) tutto del mondo delle imprese e non della gente "comune". Con una situazione particolarmente mediocre per il mondo della Pubblica amministrazione e delle scuole. Lo dicono gli esperti. In particolare, lo dice la ricerca effettuata dell'università di Torino presentata in occasione dell'inaugurazione della seconda "region" che Google Cloud colloca all'ombra della Mole insieme a Tim e Intesa Sanpaolo. Si tratta di un'indagine che colloca il Piemonte al settimo posto, nella parte medio-alta del ranking nazionale sulla digitalizzazione delle regioni italiane. Questo posizionamento, però, è il risultato di una sintesi tra situazioni anche molto diverse tra loro.

Un territorio a due velocità Infatti, quando si considera l’integrazione delle tecnologie digitali all’interno delle imprese, la regione sabauda riesce a guidare la transizione italiana. Anche le performance relative al capitale umano sono buone ma, pure in questo caso, il volano della digitalizzazione proviene più dalle imprese che non dalle altre componenti della società. Viceversa, il Piemonte si posiziona poco al di sopra della media italiana quando si considera la sfera della pubblica amministrazione e della connettività, intesa come dotazione infrastrutturale e diffusione della connessione tra la popolazione.

Bene le imprese

Per quanto riguarda il sistema produttivo il Piemonte si trova in terza posizione: bene la digitalizzazione all'interno delle imprese, grazie a tecnologie come cloud e IoT, mentre si osservano prestazioni più contenute nell’utilizzo dei social media e dell’e-commerce.

Per quanto riguarda il capitale umano il Piemonte si colloca al settimo posto: c'è una dotazione di capitale umano medio-alta, mentre se si ragiona sulla popolazione in generale, la diffusione delle competenze digitali e l’utilizzo dei servizi digitali rientrano nella media italiana.