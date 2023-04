Furti d'auto, a Nichelino è allarme: una ventina i casi negli ultimi mesi

Se prima si poteva pensare a qualche caso isolato ora i numeri sono diventati troppo importanti per non pensare che dietro ci sia una banda organizzata. A Nichelino sono una ventina i furti di auto denunciati negli ultimi mesi.

Una organizzazione dietro a tutto?

Un fenomeno cresciuto al punto tale che ormai sono sempre di più i residenti che cercano di mettere in atto qualche accortezza se non possono mettere le vetture al sicuro dentro un garage o un'area protetta.

Accanto ai furti completi, continuano a segnalarsi anche i casi di furti di parti meccaniche o degli pneumatici, una situazione che sta facendo meditare carabinieri e forze dell'ordine (che mantengono il massimo riserbo sulle indagini, ndr) sul fatto che dietro a questo fenomeno possa esserci anche qualche qualche carrozziere compiacente, interessato a recuperare i pezzi di ricambio.

Furti di gomme e parti meccaniche

i ladri smontano i pezzi che sono stati richiesti dal mercato nero e poi abbandonano le auto in luoghi defilati, magari bruciandole. Ma non è da escludere che questi mezzi vengano risistemati e verniciati per essere utilizzati per crimini o rapine, così da non poter essere riconosciuti.

Alcune recenti indagini, che hanno riguardato sia Torino che la provincia, fanno pensare che il fenomeno dei furti d'auto sia molto esteso e ramificato.