Castagnole delle Lanze: la torinese Barbara Ronchi della Rocca ha incantato il pubblico con il suo ultimo libro “Il Mondo dei Fiori” [FOTO]

La presentazione del libro è stata proposta all’interno della prima edizione di “Fior di Lanze”, promossa dal Comune di Castagnole delle Lanze e dall’Associazione Le Terre dei Savoia e realizzata in collaborazione con la Regione Piemonte, il Múses - Accademia Europea delle Essenze, la Comunità delle Colline tra Langa e Monferrato, l’Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato, l’Associazione I Ristoranti della Tavolozza e l’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero e con il contributo di Fida Candies.





Un pubblico numeroso, ha lungamente applaudito la presentazione del libro “Il Mondo dei fiori”, una vera e propria miniera di preziose informazioni e originali commenti, che partono dall’antichità ed arrivano ai giorni nostri.

Curiosità divertenti e aneddoti poco conosciuti, insieme a utili consigli: da come e quando regalare fiori a come utilizzarli per apparecchiare la tavola o inserirli nei nostri piatti per stupire i nostri ospiti. Dalla A alla Z tutto il mondo dei fiori, che sono da sempre utilizzati per esprimere un augurio o un ringraziamento, una partecipazione o un sentimento, e con una sezione dedicata interamente al linguaggio dei fiori. Una pubblicazione impreziosita dagli acquerelli botanici di Simonetta Chiarugi aka @aboutgarden.

La presentazione è stata coordinata dal giornalista Claudio Porchia e dal Sindaco del paese Calogero Mancuso.

Un momento di grande emozione, divertente e che ha consentito al pubblico di conoscere e apprezzare l’esperta di bon ton e insieme di scoprire tutti i segreti del mondo dei fiori e dell’arte dell'apparecchiatura della tavola.