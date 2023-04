La siccità mette in crisi gli alberi a Grugliasco: il Comune valuta alcuni tagli

Il periodo di scarsissime piogge e la conseguente siccità sembra perdurare dall'anno scorso in tutto il nord Italia ed eventuali piogge a intermittenza non risolveranno, a breve, i problemi che questo fenomeno comporta. In primis la moria degli alberi. Se guardiamo alcuni dei nostri alberi troviamo rami secchi, spogli e rinsecchiti e terreni sempre più aridi. Non solo a Grugliasco, ovviamente, ma in tutto il nord Italia e in alcune zone dell'Europa.

Lo mostrano alcune immagini satellitari del Regno Unito, dove vaste aree verdi appaiono ora gialle o addirittura nere, a causa della siccità estrema. Ma fenomeni di questo genere si stanno verificando anche in Italia, dove i rilievi sono in corso: nella Valle d'Aosta molti alberi non riescono a germogliare e sono secchi. In Italia il 2022 è risultato l'anno più caldo e più secco mai rilevato, secondo i dati del Consiglio Nazionale delle Ricerche (dato dell'Isac-Cnr).

Temperature alte e siccità stanno mettendo a dura prova i nostri alberi: nella media globale il 2022 risulta il sesto anno più caldo di sempre. Queste temperature, unite alla mancanza di acqua nel terreno, potrebbe avere importanti conseguenze negative, ancora da approfondire, per la vegetazione e per l'ambiente.