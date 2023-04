Giaveno, i ragazzi della scuola Maria Ausiliatrice protagonista all'appuntamento Evviva 2023

La scuola MAG Maria Ausiliatrice di Giaveno non ha voluto mancare alla manifestazione organizzata dall’AslTo3 dal titolo Evviva 2023. Per i ragazzi della scuola è stata l’occasione per conoscere le numerose associazioni che operano nel sociale e nella Protezione Civile. Dunque un legame tra scuola, il Maria Ausiliatrice, e territorio. Così i ragazzi del MAG con altri 1600 ragazzi a Giaveno, in piazza Monsignor Del Bosco, hanno vissuto una giornata festosa servita soprattutto a conoscere e ad imparare il funzionamento dei soccorsi, in particolare per la sensibilizzazione alla rianimazione cardiopolmonare, che può salvare delle vite, e per far conoscere come operano gli Enti e le Associazioni che si occupano di sicurezza, prevenzione, primo soccorso e promozione del benessere.



Spiegano dalla scuola. “In ciascun stand delle organizzazioni, che a vario titolo si occupano di emergenza, i ragazzi hanno conosciuto esperienze e attività. Ha colpito molto il Coordinamento provinciale di Protezione Civile e il corpo degli AIB. Gli studenti hanno anche appreso come intervengono, quali sono i campi di competenza e le difficoltà del volontariato. Così tra Croce Rossa e altre attività gli studenti hanno avuto un saggio di quanto a Giaveno e più ampiamente in Val Sangone è organizzato a livello sanitario per l’assistenza alla popolazione”. Questo momento in città fa parte di un percorso più ampio di educazione che il progetto formativo del Maria Ausiliatrice di Giaveno prevede per le singole classi.