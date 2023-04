Torino riscopre la "cucina col pane". E da quest'anno dedica il 28 aprile al vasto mondo delle zuppe

Se non è zuppa, è pan bagnato. Un proverbio, ma anche una tradizione robusta. Pronta a rinnovarsi e a ritagliarsi uno spazio di ribalta da quest'anno in poi. I ristoratori torinesi hanno risposto con entusiasmo alla chiamata della prima Giornata della Ristorazione promossa per il 28 aprile da Fipe-Confcommercio in tutta Italia con l'intento di valorizzare la cultura della ristorazione e della gastronomia e per celebrare i temi dell'ospitalità e della condivisione.