Aree cani nel centro di Torino, confronto tra Comune e Soprintendenza: "Fino al 2025 non ci sono soldi"

Il Comune, al momento, non ha soldi per realizzare nuove aree cani. Né quest'anno, né per il 2024, né per tutto il 2025. A chiarirlo l'assessore con delega agli Animali Francesco Tresso, che ha ribadito come la sigla del Patto per Torino non consenta alla Città di accendere nuovi mutui. A sollevare il tema la consigliera del M5S Tea Castiglione, chiedendo le tempistiche per la creazione di un'area di sgambamento nel centro cittadino. Attualmente in Circoscrizione 1 sono previste della zone dedicate ai 4 zampe alla Clessidra, ma la parte più aulica del capoluogo ne è sprovvista. Un problema denunciato anche dalla capogruppo di Fratelli d’Italia alla 1 Grazia Poggio.

Le ipotesi Per far fronte alla carenza di fondi, Tresso ha spiegato di voler avviare un confronto con aziende private, ad esempio del pet food, per realizzare aree cani tramite sponsorizzazioni. Un'altra strada, come accaduto con il giardino Pellegrino di piazza Borgo Dora, è quella di fare patti di collaborazione con cittadini per l'apertura e chiusura notturna della zona.